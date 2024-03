Verletzung zum unglücklichsten Zeitpunkt überhaupt

Internationales K.O Spiel, dem Tabellenführer der Bundesliga ganz dicht auf den Fersen und beim Nationalteam im Turnierjahr den Fuß in der Tür. Egal wann, nur nicht jetzt. Wie die Reha läuft, was für den Rest der Saison besonders wichtig wird und ob ihn Mika Biereth nach der Saison nach London mitnimmt, erzählt er Max und Funke in der neuen Folge von „abgestaubt!“ dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung. Wie gewohnt überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß!

Neue Folge auf Spotify:

#22 „Ich will in eine der Top 5 Ligen“ - Manprit Sakaria / Sturm Graz

Apple Podcasts:

#22 „Ich will in eine der Top 5 Ligen“ - Manprit Sakaria / Sturm Graz

Simplecast:

#22 „Ich will in eine der Top 5 Ligen“ - Manprit Sakaria / Sturm Graz