„Sie sind ja, wie man in Österreich sagen würde, ein Blitzkneisser.“

Ein Zitat, das wohl vielen Fußballfans noch immer ein Schmunzeln hervorruft. Als Anton Polster während seiner Zeit in der Karnevalshochburg Köln von einem deutschen Journalisten gefragt wird, wo es bei der aktuellen Verhandlung zur Verlängerung seines Vertrages noch hakt, erklärt dieser ihm, dass der Verein mehr bezahlen will als er annehmen möchte. Als es bei dem Journalisten endlich aufhört zu rattern und er zur Sicherheit nachfragt: „Wie darf ich das verstehen, das war ein Witz, ja?“ entgegnet Toni Polster mit ebendieser Einführung in den österreichischen Sprachgebrauch. Unvergessen.

An Schmäh und Charisma hat es Toni Polster nie gefehlt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. In der Kantine seines Herzensvereins Viktoria Wien, plaudert der Schwiegervater vom GAK Stürmer Daniel Maderner, der vor 3 Wochen bei uns zu Gast war, über seine Gesundheit, den modernen Fußball und seine Rolle als Opa, die ihm fast so gut steht wie die des Torjägers.

Die neue Folge von abgestaubt! - dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung mit Toni Polster als Gast ist ab sofort überall abrufbar, wo es Podcasts gibt!

