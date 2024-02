„Man entscheidet sich für eine Seite und der bleibt man treu!“

So antwortet Daniel Maderner, Top-Torschütze des GAK auf die Frage, was passieren würde, wenn Stadtrivale Sturm anklopft. So abwegig ist die Frage nicht, liegt Maderner doch mit 8 Toren fast an zweiter Stelle der Scorerliste in Liga Zwei. Ganz oben steht er mit den Roten, denen mit aktuell 11 Punkten Vorsprung auf den FAC der Aufstieg unter normalen Umständen schon nicht mehr zu nehmen ist. Trotzdem bleibt der bullige Mittelstürmer bescheiden. Der Sekt sei noch nicht eingekühlt, und es ist noch nichts gewonnen. Damit hat er recht. Dennoch ist die Aussicht auf Grazer Derbys für die kommende Saison recht gut.

Als Torschützenkönig der zweiten belgischen Liga zieht er einen interessanten Vergleich zur heimischen Bundesliga und entscheidet sich im Wordrap für Toni Polster über Hans Krankl. Warum das ganze und viel mehr, erzählt er uns in der neuen Folge von abgestaubt! dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung.

Weitere Themen heute

Neues Crystal Glas ner für Palace

San mia nu mia? Quo Vadis Thomas Tuchel

Mbappe nun endlich zu Real!?

Verwüstung und Schmach bei Sturm Sieg in der Conference League

#18 „In Graz nur der GAK“ - Daniel Maderner / GAK