„Gut trainieren und zeigen, dass man bereit ist“

„Er ist ein sehr wertvoller, verdienstvoller Spieler, der sich nie etwas zuschulden kommen lässt und sehr gut trainiert.“ So beschrieb der damals neue Rapid Coach Robert Klauß Michael Sollbauer im Herbst. Nicht zuletzt wegen seiner professionellen und positiven Einstellung auch in unangenehmen Zeiten. Zu Beginn der Rückrunde ist die Situation für den Innenverteidiger weiterhin unverändert. Da der etatmäßige Innenverteidiger Leopold Querfeld für das kommende Spiel gegen Sturm gesperrt ist, liegt ein Sollbauer Einsatz am Sonntag in Graz nahe.

Heute, am Faschingsdienstag spricht der St. Veiter mit Max und Luke in der neuen Folge von „abgestaubt!“, dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung über Rapid, die Karriere nach der Karriere und sein Spidermankostüm. Jetzt überall wo es Podcasts gibt.

#17 „Sehe mich nächstes Jahr nicht bei Rapid“- Michael Sollbauer / Rapid Wien