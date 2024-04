David Schnegg ist Linksverteidiger, zumindest meistens, beim SK Sturm. Der Tiroler ist mit den „Schwoazen“ im Moment auf dem besten Weg, Salzburg die Saison zu vermiesen. Im Podcast spricht er über Druck im Kampf um den Meisterteller, Polizeischutz in seiner Zeit in Italien, mentale Stärke und seine Pläne für die Zukunft. Das und noch mehr in der neuen Folge abgestaubt, dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung. Überall, wo es Podcasts gibt.

Folge 27 mit David Schnegg - jetzt auf Spotify

Folge 27 mit David Schnegg - jetzt auf Simplecast