Michael Liendl: Es gibt nicht den einen, sicheren Weg zum Profi.

Interview. Für WAC Präsident Riegler ist Michael Liendl „Der Spieler, der den WAC auf und neben dem Platz dorthin gebracht hat, wo er heute steht.“ Was der Trainer der GAK-Amateure dazu sagt und wie ihm der Job an der Seitenlinie gefällt, erzählt er in der neuen Folge abgestaubt!