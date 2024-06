Auftreten, Frisur, Habitus - alle diese Dinge gehören zum modernen Profi dazu. Raphael Holzhauser vereint sie seit Jahren gekonnt, und macht sich damit, besonders in Österreich, nicht nur Freunde. Nationalspieler, Top-Scorer Europas und brandgefährliche Standards kommen auf der Habenseite hinzu. Nach der Vertragsauflösung seines Arbeitspapiers in Luxemburg sucht der Standardspezialist nach einer neuen Herausforderung. „Ich habe noch richtig Lust auf Profi-Fußball“, unterstreicht er in der neuen Folge „abgestaubt“, dem Fußballpodcast der Kleinen Zeitung. Die ganze Folge gibt es überall, wo es Podcasts gibt.

SIMPLECAST FOLGE #35 - Raphael Holzhauser / „Ich liebe es wenn mich alle auspfeiffen“