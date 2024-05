Christoph Strasser überlegte kurz, ob er das Rennen fortsetzen sollte. „Mit so einer Verletzung kann ich ein paar Stunden durchbeißen, aber nicht zwei Tage, wenn es wahrscheinlich regnet und schneit“, sagt der Kraubather. Nur zwei Stunden nach dem Start des ersten Race Across Austria stürzte der Favorit in stockfinsterer Nacht auf einem Radweg. „Das ist schon ein komisches Gefühl. Man bereitet sich so lange vor und dann ist es plötzlich vorbei. Wie ein Slalomfahrer, der beim ersten Tor einfädelt.“ Die Strecke für das Rennen quer durch die Republik von Nickelsdorf nach Feldkirch ist genau vorgegeben. „In einer Kurve war Schotter, dann musste ich einem Hasen ausweichen.“