Die Rechnung, die heute in der Weststeiermark beglichen wird, ist einfach: Siegt die HSG Bärnbach/Köflach heute (19.30 Uhr) gegen Hollabrunn ist die Erstklassigkeit sichergestellt. Reicht es nur für ein Unentschieden oder gar eine Niederlage, müssen die Weststeirer den Gang in die HLA Challenge antreten. „Wir wollen in der höchsten Spielklasse bleiben“, stellt Obmann-Stellvertreter Christian Glaser klar. Und auch, dass vonseiten des Vereins überhaupt keine Nervosität vorherrscht: „Im Gegenteil, wir kennen die Situation ja zur Genüge. Wir sind nicht zum ersten Mal in der Situation“, sagt Glaser.