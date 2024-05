Fabian Posch am Kreis bekamen die Weststeirer zwar nicht in den Griff, dennoch feierten die Weststeirer einen essenziellen 27:23 (14:10)-Sieg über Vöslau. Zehnmal traf der ehemalige Teamspieler, Spielertrainer Robert Weber war mit sechs Treffern bester Weststeirer. Präsident Otto Kresch hat dem Vorarlberger ein Angebot für eine weitere Zusammenarbeit in der ersten Liga unterbreitet und mit diesem Erfolg ist der Klassenerhalt in der HLA Meisterliga in greifbare Nähe gerückt. „Wir haben lange geführt und dann plötzlich aufgehört, Handball zu spielen“, sagt Obmann-Stellvertreter Christian Glaser, „aber wir haben uns zurück ins Spiel gekämpft und diesen wichtigen Sieg gefeiert“.