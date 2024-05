Wayne Rooney, Cesc Fabregas, Toni Kroos und Mario Götze haben eines gemeinsam: Sie alle spielten sich in den Anfängen ihrer Karrieren bei der U17-Europameisterschaft in die Auslage. Auf genau dieser Bühne befindet sich aktuell auch Österreichs Nachwuchsnationalteam und nach der erfolgreich bestrittenen Gruppenphase steht man bei der Endrunde auf Zypern heute (19 Uhr, ORF Sport+) im Viertelfinale. Gegner in Larnaka ist da Serbien.