Jetzt ist schon wieder was passiert. Und zwar der nächste Transfer der Graz 99ers. Die Steirer haben sich die Dienste von Nationalteam-Verteidiger Nico Brunner gesichert. Der gebürtige Kärntner kommt von den Vienna Capitals in die Steiermark. „Man merkt, dass in Graz aktuell hart gearbeitet wird und man einen genauen Plan verfolgt, und versucht, eine erfolgreiche Mannschaft zu installieren. Das hat mich von Anfang an von einem Wechsel überzeugt“, erklärt Brunner die Hintergründe seines Wechsels. Sportdirektor Philipp Pinter freut sich: „Mit Nico bekommen wir einen unserer Wunsch-Österreicher. Bei ihm weiß man ganz genau, was man bekommt. Jedes Training, jedes Spiel. Verlässlich, erfahren und vor allem vielseitig einsetzbar. Durch sein starkes Skating kann er auch viel Tempo in unser Spiel bringen. Charakterlich ist er absolut top – stets gut gelaunt und geht auch voran. Genau, was wir im Team benötigen und auch wollen.“