Tschechien liegt sich noch immer in den Armen. Eine ganze Nation feiert den Eishockey-WM-Titel. Vor heimischer Kulisse haben sich David Pastrnak und Co. die Goldmedaille gesichert, durften zum insgesamt 13. Mal in der Geschichte diesen Triumph bejubeln. Mit 2:0 konnte die Schweiz besiegt werden, die langsam aber sicher an einem Finaltrauma leiden. Nach 2013 und 2018, als die Eidgenossen jeweils gegen Schweden den Kürzeren gezogen hatten, platzte auch dieses Mal Weltmeister-Traum. Ein kleines Trostpflaster: der Schweizer Kevin Fiala wurde zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt (MVP). Weltmeisterlich erwies sich auch das Publikum. Mit insgesamt knapp 800.000 Zuschauern war Prag/Ostrava 2024 die bestbesuchte Eishockey-WM aller Zeiten.