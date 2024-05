Atte Tolvanen könnte ausgerechnet an seinem ersten Hochzeitstag Schwierigkeiten bekommen. Weil er, sofern alle Verfahren nach Plan verlaufen, zu diesem Zeitpunkt bei der A-WM in Stockholm/Herning ist. Und nicht zu Hause in seiner finnischen Heimat. Warum? Weil er da die Verpflichtungen für seine neue Eishockey-Heimat nachkommen möchte. Für Salzburgs dreifachen Meistergoalie läuft bereits ein Einbürgerungsverfahren. Damit wäre Tolvanen der erste Austro-Finne in der Geschichte, und der erste eingebürgerte Torhüter seit dem legendären Brian Stankiewicz.