Vor dem fünften Spiel der Finalserie war mit vielem zu rechnen. Nicht aber damit, dass sich die Rotjacken jetzt Durchhalteparolen bedienen müssen. Verlängerungen gleichen in dieser Serie einem Schreckgespenst, dass den KAC schon zum dritten Mal heimsuchte. Alle drei Niederlagen passierten nämlich in der Overtime. So auch diesmal, als einer vermeidbaren Strafe für Matt Fraser Nicolai Meyer in Überzahl unbedrängt gewähren und den Siegtreffer erzielen konnte (67.). Mantraartig wiederholte Hallensprecher Joschi Peharz die Worte „Spiel sieben“. Der KAC ist jetzt zum Siegen gezwungen, muss sich am Dienstag erst einmal in ein Entscheidungsspiel retten.