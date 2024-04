Finale, vierter Akt feat. Manuel Latusa: „Das KAC-Powerplay is irre!”

Interview. RBS vs. KAC – die Bullen bitten zum Tanz in Spiel vier der Finalserie „Salzburg ist down, aber noch lange nicht out“, sagt Ex-RBS-Stürmer Manuel Latusa, der drei Meistertitel in die Mozartstadt holte. Nachsatz: „So stark waren der KAC und vor allem sein Powerplay schon lange nicht mehr!“