Spätestens seit der Weltmeisterschaft 2015 ist Lachtal eine feste Landmarke auf dem Globus der internationalen Snowboardszene. Immer wieder waren die Boarder zu Gast, wo Claudia Riegler den Gewinn des Weltmeistertitels im Parallel-Riesenslalom gefeiert hat. Neun Jahre später ist die Salzburgerin immer noch auf der Jagd nach Siegen auf höchstem Niveau und trainiert deshalb mit der heimischen Elite an der Stätte ihres größten Erfolges. „Im Lachtal gibt es für mich viel zu lachen, schon bei der Anreise war die Stimmung richtig schön: Die Farben am Himmel und das Lachtal vor mir, da war die Vorfreude auf das Training hier riesengroß“, sagt die 50-Jährige. Eine Punktlandung. Schließlich läuteten die größten steirischen Nachwuchshoffnungen im Lachtal den Countdown für die Junioren-WM ein und nahmen gleich am Training teil.