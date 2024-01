„Lern‘ mal Skifahren. Das habe ich in der Kindheit oft gehört“, erzählt Kristina Holzfeind (Freestyle Club Villach), die im Grunde aus einer Skifahrerfamilie stammt. Doch es war schließlich das Board, dass es ihr angetan hat. Ihre ersten Versuche wagte die Kärntnerin mit sieben Jahren. „Am Nassfeld im Snowboardpark durfte ich bei Workshops von der Shredschool reinschnuppern. So nahm alles seinen Lauf.“

Der ehemalige Profiboarder Friedl Kolar war auf Anhieb von ihrem Talent überzeugt. „Er hat mich zu den ersten Wettkämpfen motiviert“, sagt Holzfeind, die seit drei Jahren das Skigymnasium in Stams besucht. Mit jungen Jahren auf sich allein gestellt zu sein, war für sie ein Kinderspiel. „Ich dachte, dass es schlimm wird, aber es hat sich hier eine zweite Familie aufgebaut, Heimweh war nie Thema.“

Vier Gehirnerschütterungen im letzten Jahr

2023 gelang der Weißbriacherin bei den Jugend-Olympischen Spielen in Italien mit dem Gewinn der Goldmedaille im Big Air der große Coup – und das völlig ohne Erwartungen. Überwindungsängste sind der 16-Jährigen freilich nicht fremd, wie sie verriet: „Mir ist bewusst, dass etwas schiefgehen kann.“ Sie lasse sich von der Motivation treiben, „dass die Angst nach neu erlernten Tricks in den Hintergrund rutscht“. Von gröberen Verletzungen ist sie bisher verschont geblieben, „nur Gehirnerschütterungen habe ich mir letztes Jahr vier zugezogen. Das ist immer gruselig, weil man viel vergisst“.

Unterstützt wird „Kärntens Aufsteigerin des Jahres 2023“ auch von Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser. „Was sie demonstriert und erreicht hat, ist der Wahnsinn. Das lässt einen selbst träumen. Ich bin von jedem Tipp von ihr dankbar“, verdeutlicht die passionierte Skateboarderin, die Videos detailgenau studiert und sich beispielsweise vom japanischen Superstar Kokomo Murase inspirieren lässt.

Im März will Holzfeind, die in Büchern schmökert, um abzuschalten, bei der U18-Junioren-WM in Italien angreifen. Weitere künftige Höhepunkte sind der Heim-Weltcup am Kreischberg nächste Saison sowie „der mögliche Big Air in Klagenfurt, mit dem wir alle rechnen“.

Gasser weilt nach ihrem Horrorsturz in Aspen bereits in der Heimat und wird sich die Tage von dem Schreck erholen.