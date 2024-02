Dem Großglockner Mountainrun wird eine große Ehre zuteil. Nicht nur in diesem Jahr wird das Berglauf-Event in Heiligenblut (4. bis 7. Juli) eine von 13 Stationen im WMRA (World Running Association)-Weltcup-Kalender sein, sondern auch für zumindest weitere zwei Jahre. „Es ist ein gutes Zeichen für das Sportland Kärnten, einen Weltcup ausrichten zu dürfen und zeigt, dass wir uns bei der Ausrichtung von internationalen Sportgroßveranstaltungen einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet haben. Der Mountainrun zielt genau auf die Schiene ‚Sport und Tourismus‘ ab. Mit seiner Austragung ist Heiligenblut endgültig in der Weltspitze angekommen“, freut sich Landeshauptmann Peter Kaiser.