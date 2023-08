Erschöpft, aber glücklich und zufrieden bestritt Veranstalter Michael Kummerer seinen letzten offiziellen Termin im Rahmen von "Kärnten Läuft" 2023. "Es waren nicht nur für mich, sondern auch für das gesamte Mitarbeiterteam anstrengende Tage", resümierte er bei der abschließenden Pressekonferenz im Hotel Sandwirth in Klagenfurt.



Zwischenfälle habe es so gut wie keine gegeben, eine Situation erforderte jedoch Improvisationsgeschick. "Wir haben beinahe auf die traditionelle Pasta-Party am Samstag vergessen. Erst um 14 Uhr bin ich draufgekommen. Dank unseres Caterers Wolfgang Gallop hat letztendlich aber alles geklappt", verrät Kummerer, dem rund 650.000 Euro für die Veranstaltung zur Verfügung standen. Landessportdirektor Arno Arthofer "gingen die Superlative aus", er lobte vor allem das perfekte Service für die Teilnehmer: "Als Aktiver (Anm.: Halbmarathon) wird man vom ersten bis zum letzten Tag sensationell betreut, daher großen Respekt an alle Mitarbeiter."