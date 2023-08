Unter den 6000 Laufbegeisterten, die am Wochenende Richtung Wörthersee pilgern um sich bei Kärnten Läuft den 21 Kilometer langen Halbmarathon zu stellen oder in verschiedensten Nebenbewerben an den Start gehen, findet sich auch ein starkes Feld von Weltklasseathleten aus der ganzen Welt. Mit Peter Herzog ist der österreichische Rekordhalter im Marathon unter den Startern am Sonntag.



Bei den Damen musste Julia Mayer auf ihre Teilnahme verzichten, denn die 30-jährige österreichische Rekordhalterin über fünf und zehn Kilometer, Halbmarathon sowie Marathon qualifizierte sich für die Leichtathletik-WM in Budapest. Veranstalter Michael Kummerer zeigt sich aber trotzdem sehr froh über die Starter und Starterinnen für sein Event: „Wir haben ein sehr starkes Feld von Startern aus Deutschland. Wir sind sehr froh darüber und erhoffen uns so einige deutsche Laufbegeisterte auch in den kommenden Jahren am Wörthersee begrüßen zu dürfen.“



Für den Tourismus in Kärnten wird mit den Startern aus den Nachbarländern auch bestens Werbung betrieben. Mit den Zwillingen Deborah und Rabea Schöneborn sowie mit Sabrina Mockenhaupt-Gregor finden sich drei deutsche Spitzenathletinnen unter den Teilnehmern. Mockenhaupt-Gregor, welche bis 2018 als Sportsoldatin der Bundeswehr diente, gilt als eine der erfolgreichsten deutschen Langstreckenläuferin. Sie nahm an zwei Olympiaden (Athen und London) teil und haltet bei 40 deutschen Meistertiteln in verschiedensten Bewerben.



Auch einige Kenianische Top Läufer werden am Sonntag vom Veldener Schlosshotel Richtung Klagenfurt eilen. „Die genauen Starter werden erst bei der Pressekonferenz bekannt gegeben, aber was bereits gesagt werden kann, ist, dass es ein breites Feld von Top-Athleten geben wird.“ Die Anmeldungen für „Kärnten läuft“ laufen noch bis Samstag um 19 Uhr. Die Anmeldung kann entweder online unter www.kaerntenlaeuft.at oder in der Running City am Metnitzstrand vorgenommen werden.