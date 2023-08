Die aktuelle Hitzewelle dürfte für die Athleten und Athletinnen von Kärnten Läuft wohl kein Thema mehr sein, denn in den nächsten Tagen packen die tropischen Temperaturen ihre Koffer und ebnen somit den Weg für ein erfolgreiches Laufwochenende entlang des größten See Kärntens. „Es dürften perfekte Bedingungen für unsere Athleten am Wochenende geben. Aber wir sind so oder so auf sämtliche Wetterphänomene bestens vorbereitet“, zeigt sich Michael Kummerer voller Vorfreude auf das Laufevent.



6000 Laufbegeisterte, Familien und auch Top-Athleten werden ihre Schuhe am Samstag bei diversen Familien-Events und Hundeläufen, sowie am Sonntag beim Halbmarathon und Viertelmarathon schnüren. Auf der traditionellen Strecke, welche beim Halbmarathon vor dem Schlosshotel in Velden und beim Viertelmarathon vor dem Parkhotel in Pörtschach startet, gibt es insgesamt sechs Labestationen. Für das Wohl der Läufer ist also bestens gesorgt. „Die Stationen entlang der Strecke bieten ideale Möglichkeiten, sich zu stärken, damit für die Sportler alles reibungslos ablaufen kann und dass sie sich auf der Strecke wohlfühlen sowie Topleistungen abrufen können.“, fügte Kummerer hinzu.



Es werden auch verschiedene kleine Side-Events veranstaltet. Schon am Start wird den Läufer mit einer Wasserskishow des Veldener Wasserskiclubs eingeheizt. Auch für die Stimmung entlang der Strecke ist gesorgt: Gemeinsam mit Antenne Kärnten werden Erlebnis- und Partymeilen mit Musik entlang des Nordufers aufgestellt. Die Running City befindet sich am Metnitzstrand, wo auch noch immer die Chance besteht, sich für das Event anzumelden. Unter www.kaerntenlaeuft.at können sich Laufbegeisterte noch bis Samstag um 19 Uhr anmelden.



Aus medizinischer Sicht dürfte es dank der leichten Temperatursenkungen keinen Grund zur Sorge geben. Michael Pogatschnig, Notarzt des ÖAMTC-Hubschraubers „Christopherus 11“, weiß: „Falls es zu höheren Temperaturen als erwartet kommen sollte, werden jene Athleten mit geeigneter leichter Bekleidung, genügend Flüssigkeit und passendem Sonnenschutz gut vorbereitet sein für den Lauf.“