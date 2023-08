Das Wochenende steht ganz im Zeichen von Kärnten Läuft. Veranstalter Michael Kummerer gelang es wieder einmal, ein umfangreiches Drei-Tages-Programm für die ganze Familie auf die Beine zu stellen, das neben dem Sport an sich (insgesamt zehn Bewerbe) auch die Sportmesse und einen Kabarett-Abend mit Gernot Kulis (freier Eintritt) zu bieten haben wird.



Wirtschaftlich steuert man laut Kummerer „in die richtige Richtung. Wir sind fast schon wieder auf dem Niveau von Vor-Corona-Jahren“. Ziel sei es, heuer an die 6500 Teilnehmer am Wörthersee begrüßen zu können. „Unsere Kosten sind zwar um fast zehn Prozent gestiegen, dennoch haben wir die Teilnahmegebühr nicht erhöht. Dadurch sollen noch mehr Teilnehmer angezogen werden“, erklärt „Mister Kärnten läuft“, der vor allem seinen zahlreichen Sponsoren für die jahrelange Unterstützung dankt: „Es ist trotz Corona niemand abgesprungen. Wohl auch, weil wir während der Pandemie nicht untätig waren.“



„Kärnten Läuft zählt zu den Topveranstaltungen der Laufszene, mit großer internationaler Strahlkraft. Die Veranstaltung zählt seit vergangenem Jahr auch ganz offiziell zu den 25 schönsten Halbmarathons der Welt. Touristisch ist dieses einzigartige Lauf-Festival aus unserem Bundesland nicht mehr wegzudenken. Die Kärnten-Werbung ist daher auch heuer ein starker Partner von Kärnten Läuft“, bekräftigt auch Kärnten-Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner.



Was die Athleten anbelangt, gelang es erneut, etliche internationale Topathleten nach Kärnten zu lotsen, diesmal mit besonderem Augenmerk auf Deutschland. Neben der mehrfachen deutschen Meisterin Sabrina Mockenhaupt (10 km und Halbmarathon), werden mit Deborah und Rabea Schöneborn auch die aktuell stärksten deutschen Läuferinnen in Kärnten erwartet. Über das weitere Teilnehmerfeld bei den Profis hält sich Kummerer allerdings noch bedeckt, „das wird erst bei der Pressekonferenz am Freitag enthüllt“.



Für diejenigen, die am Wochenende nicht aktiv an „Kärnten Läuft“ teilnehmen, werden auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Zuschauer-Hotspots entlang der Halbmarathon-Strecke zwischen Velden und Klagenfurt errichtet, um die Läufer lautstark unterstützen zu können. Am Klagenfurter Lakeside-Parkplatz gibt es außerdem zusätzliche kostenlose Parkmöglichkeiten, um zu Fuß in wenigen Minuten die Running City zu erreichen.