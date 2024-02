Das Derby hielt, was es versprach: feinen Sport unter dem Korb und Spannung bis zuletzt. Am Ende jubelten die Kapfenbergs Bulls in Graz über einen 69:64-Sieg, der die Chance auf die Top sechs und damit die direkte Teilnahme am Play-off wahrt. „Dieser Sieg schmeckt so süß wie schon lange keiner mehr“, sagt Bulls-Manager Michael Schrittwieser. Ein wichtiger Baustein des Erfolgs war Ali Sow, der sein doch etwas überraschendes Comeback gegeben hat. Der Kanadier zog sich im November eine Meniskusverletzung zu, es wurde gar eine Pause von vier Monaten befürchtet.