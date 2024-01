Darum geht es: In der Abfahrt stottert der Motor der Österreicher, im Slalom läuft er bisher aber wie geschmiert: Sechs von neun möglichen Podestplätzen gingen in den bisherigen drei Slaloms an das ÖSV-Team, auch das verletzungsbedingte Aus von Marco Schwarz tat dem Lauf zunächst keinen Abbruch, in Adelboden siegte Manuel Feller, Dominik Raschner schaffte den ersten Podestplatz seiner Karriere. Logisch, dass Österreichs Techniker auch in Wengen nachlegen wollen. Zumal die Ehre der Skination nach den überschaubaren Vorstellungen in Super-G und den beiden Abfahrten ein wenig angeknackst ist. Aber Wengen, das ist ein eigenes Pflaster, einer der schwierigsten Hänge des Kalenders.

Die Favoriten: Siehe oben – die Österreicher natürlich. Allerdings muss man damit rechnen, dass die internationale Elite sich auch demnächst erfängt. Egal ob Clement Noel oder das norwegische Quartett mit Henrik Kristoffersen, Timon Haugan, Atle Lie McGrath und Alexander Steen Olsen oder die vor den eigenen Fans hochmotivierten Schweizer: Alle wollen in die Gänge kommen und den Österreichern wieder den Rang ablaufen.

Die Österreicher: Manuel Feller geht als Führender im Slalomweltcup und nun auch als Führender der Weltrangliste ins Rennen. Zwei Siege in drei Rennen, das zeigt, dass sein Grundspeed passt und er auch das nötige Vertrauen hat, um voll zu riskieren. Raschner ist nun dank des Podestplatzes endlich in den Top 30 der Wertung, in denen Johannes Strolz als 30. gerade noch blieb. Worauf man hofft: Dass Fabio Gstrein endlich der Knopf aufgeht und Adrian Pertl endlich in die Spur findet. Michi Matt hat gezeigt, dass er schnell sein kann, er muss es aber ins Ziel bringen.