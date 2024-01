Darum geht es: Mit dem 2. Super-G geht das Weltcup-Wochenende am Sonntag in Zauchensee zu Ende. Im eingeschobenen Bewerb am Freitag zeigten sich die Österreicherinnen von ihrer besten Seite. Conny Hütter gewann, mit Ariane Rädler, Mirjam Puchner und Stephanie Venier fuhren drei weitere ÖSV-Asse unter die besten Acht. Die Strecke hat es in sich, zählt die Kälberloch-Piste zu den anspruchsvollsten im Weltcup. Man darf gespannt sein, wer sie am Sonntag am besten meistert.

Die Favoritinnen: Auch wenn Federica Brignone an diesem Wochenende noch nicht am Podest stand, ist mit der italienischen Allrounderin immer zu rechnen. Die Trainingsschnellste vom Donnerstag platzierte sich im ersten Super-G auf Platz vier und hat somit noch eine Rechnung mit dem Hang offen. Neben ihr sind auch ihre Teamkolleginnen Sofia Goggia, Nicol Delago und Marta Bassino immer für Top-Platzierungen gut. Ob Kajsa Vickhoff Lie nach ihrem schweren Sturz in der Abfahrt rechtzeitig fit wird, ist fraglich. Zu den üblichen Verdächtigen zählt auch Lara Gut-Behrami, die Drittplatzierte vom Freitag. Außenseiterchancen dürfen sich wohl Michelle Gisin und Kria Weidle ausrechnen.

Die Österreicherinnen: Bisher verläuft das Weltcup-Wochenende in der Heimat für die ÖSV-Athletinnen absolut nach Wunsch. Nach zwei Rennen hat man alle Podestplätze einmal besetzt. Conny Hütter gewann den ersten Super-G am Freitag, Stephanie Venier und Mirjam Puchner fuhren tags darauf in der Abfahrt auf die Ränge zwei und drei. Dem Trio ist es eine weitere Spitzenplatzierung am Sonntag also absolut zuzutrauen. Neben Hütter, Venier und Puchner darf man auch auf die Leistung von Ariane Rädler gespannt sein. Die Vorarlbergerin überzeugte bisher an einen ihrer liebsten Weltcup-Orte mit den Platzierungen sechs (Super-G) und sieben (Abfahrt). Der nächste Schritt? Ein Podestplatz.