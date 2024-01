Darum geht es: Die Lauberhorn-Abfahrt ist der große Klassiker in Wengen. Panorama-Kurve, Hundschopf, Canadian Corner, Brüggli-S, Zug-Unterführung, Hannegg-Schuss, Österreicher-Loch, Ziel-S – alleine die Namen der einzelnen Passagen bürgen für Qualität, dazu verspricht die Kulisse der Abfahrt an Eiger, Mönch und Jungfrau nicht nur auf der Strecke Spektakel, sondern auch von der Kulisse her. Allerdings schwebt nach den Verletzungen von Marko Kohler und Alexis Pinturault auch ein Hauch von Drama mit.

Die Favoriten: Marco Odermatt, wer sonst? Sieg in der kurzen Abfahrt, Überform, Heimrennen – alles spricht für den Schweizer. Wäre da nicht Cyprien Sarrazin, der schon im Training Bestzeit fuhr, in Bormio gewann, im Super-G von Wengen triumphierte und in der kurzen Abfahrt Zweiter war. Der Franzose schwebt ebenso auf Wolke 7, ihm ist alles zuzutrauen, seit er seine risikoreichen Fahrten ins Ziel bringt. Und: Aleskander Aamodt Kilde hat jederzeit das Vermögen, zuzulegen.

Die Österreicher: Machen wir es kurz: Erwarten sollte man sich nichts, denn nur noch ein Quartett ist dabei. Vincent Kriechmayr ist in ein Formtief geschlittert, dazu fahren Otmar Striedinger, Stefan Babinsky und Daniel Danklmaier. Und: Rein skifahrerisch hätten alle das Vermögen, aufs Podest zu fahren, man sollte aber nicht enttäuscht sein, wenn es nicht klappt.