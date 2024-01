Darum geht es: Die Abfahrt am Donnerstag war „nur“ der Aufgalopp für das traditionelle Wengen-Wochenende, das heute mit dem Super-G noch einmal einen Gang zulegt. Dann wartet am Samstag ja noch die klassische „Lauberhorn“-Abfahrt, die mit über 4000 Metern Streckenlänge mit Abstand längste Abfahrt im Zirkus. Der Super-G heute wird sich in vielen Passagen nicht wesentlich von der Abfahrt unterscheiden, zu eng ist mitunter das Gelände-.

Die Favoriten: Bleibt die Frage, ob es zur Zeit eine Mehrzahl braucht, denn überall, wo Marco Odermatt an den Start geht, scheint er schwer zu schlagen. Sein erster Weltcupsieg in der Abfahrt am Donnerstag war eine Befreiung für ihn - dabei schien er gar keinen Knoten lösen zu müssen. Der 26-Jährige dominiert den Weltcup. Der einzige Konkurrent, der ihm gefährlich war, war offenbar Marco Schwarz. Und doch: Skifahren können auch andere, wie Aleksander Aamodt Kilde oder der immer konstanter schnell fahrende Cyprien Sarrazin.

Die Österreicher: An sich sagt man, dass in den schnellen Disziplinen immer ein Österreicher gut ist für das Podest. In der Abfahrt ist das heuer ganz und gar nicht der Fall, auch nach dem ersten Wengen-Rennen lecken da die ÖSV-Stars um Vincent Kriechmayr ihre Wunden. Im Super-G lief es besser, da gab es in Gröden einen Doppelsieg durch Kriechmayr und Hemetsberger, in Bormio fuhr Raphael Haaser auf Platz zwei. Insofern ist die Hoffnung heute auf ein Podest in den „schnellen“ Rennen in Wengen wohl am höchsten.