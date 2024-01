Bittere Nachrichten für alle österreichischen Fans von Mikaela Shiffrin. Der US-Skistar wird beim Weltcup-Wochenende der Speed-Spezialistinnen in Altenmark-Zauchensee nicht am Start stehen. Eine anhaltende Erkältung macht ein Antreten unmöglich, schrieb die US-Amerikanerin auf X (vormals Twitter).

Die 28-Jährige war schon zuletzt angeschlagen und möchte sich vermehrt auf die technischen Disziplinen konzentrieren. „Ein kleines Update von meiner Seite zur Speed-Serie dieses Wochenendes in Altenmarkt-Zauchensee… Vielen Dank an alle, wie immer für eure Unterstützung! Leider habe ich mich von dieser Erkältung noch nicht vollständig erholt, deshalb habe ich zusammen mit meinem Team beschlossen, auf den Wettkampf in Zauchensee zu verzichten, um mich auf den Aufbau meiner Energie zu konzentrieren und mich auf die bevorstehenden (vollen) Wochen mit Flachau, Jasna, Cortina und Kronplatz vorzubereiten“, schrieb Shiffrin.

In Kransjka Gora startete sie zuletzt ebenfalls erkältet und bekam dafür die Rechnung präsentiert. Im Riesentorlauf gab es Platz neun, im Slalom schied sie im ersten Durchgang aus. Mit der Gesamtweltcup-Führenden fehlt somit in Altenmarkt-Zauchensee auch ein echtes Publikumsliebling – wenn auch nur auf der Strecke. „Es ist wirklich schade, Zauchensee zu verpassen, denn es war ein großes Ziel für mich, diesen Hügel wieder zu befahren – es ist einfach eine coole Kombination aus Spaß und Herausforderung – aber ich bin momentan einfach nicht in der Verfassung dafür. So ist es nun mal! Trotzdem freue ich mich riesig darauf, zuzusehen und meine Teamkollegen dort anzufeuern!“ Somit dürfte die US-Amerikanerin zumindest an der Strecke und im Zielraum zu sehen sein. Am Dienstag will Shiffrin dann zurückkehren und den Nachtslalom in Flachau in Angriff nehmen.