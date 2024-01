Das große Weltcup-Spektakel in Schladming rückt immer näher und für die Fans des Skisports gibt es in diesem Jahr auch auf den Rängen eine Neuerung. Erstmals gibt es oberhalb der Tenne eine neue Tribüne, die nicht nur circa 3300 Fans Platz bietet, sondern auch einen ganz besonderen Rundumblick gewährt. Von den Rängen aus sehen die Zuschauer nämlich bis zum Slalom-Start hinauf und können die besten Athleten der Welt somit von Sekunde eins an bis ins Ziel verfolgen.