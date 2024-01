Darum geht es: Heute steigt in Zauchensee bei besten Bedingungen eine Abfahrt auf der äußerst anspruchsvollen Kälberloch-Strecke. Im Vorfeld wurde sie gar schon zum „Kitzbühel der Damen“ geadelt, hat die Piste alles, was es für einen Klassiker braucht. Vor allem der Start, bei dem die Athletinnen in wenigen Sekunden auf mehr als 100 km/h beschleunigen, hat es in sich. Der Salzburger Weltcup-Ort findet sich nur alle zwei Jahre im Kalender wider, weshalb die Freude der Speed-Asse groß ist. Viele wünschen sich den Bewerb am Gamskogel dauerhaft im Weltcup.

Die Favoritinnen: Kommt Italiens Ski-Star Sofia Goggia ins Ziel, wird sie wohl abermals schwer zu schlagen sein. Im Super-G riskierte die 31-Jährige zu viel und schied aus. Generell läuft es bei ihr in der Königsdisziplin Abfahrt aber besser, weshalb die Konkurrenz auch gewarnt ist. Neben ihr könnten auch noch die anderen Italienerinnen ein Wörtchen im Kampf um den Sieg mitreden. Nicol Delago fuhr im einzigen Abfahrtstraining hinter Teamkollegin Federica Brignone etwa auf Platz zwei. Gespannt darf man auch ob des Abschneidens von Ragnhild Mowinckel sein. Die Norwegerin fährt in dieser Saison zwar bisher oftmals nur hinterher, war im Training aber im Spitzenfeld zu finden. Zieht man die Disziplinenwertung heran, ist wohl auch mit der Schweiz zu rechnen. Jasmine Flury liegt im Abfahrts-Weltcup auf Platz zwei, Landsfrau Joana Haehlen auf Rang sechs. Und auf Allrounderin Lara Gut-Behrami darf man sowieso niemals vergessen.

Die Österreicherinnen: Im Super-G am Freitag fuhr Conny Hütter den ersten Saisonsieg für die ÖSV-Damen ein. Generell war es für die Österreicherinnen der erste Heimsieg seit Christine Scheyer 2017. Die Vorarlbergerin gewann vor knapp sieben Jahren ebenfalls in Zauchensee. In der Abfahrt am Samstag ist also alles angerichtet für den nächsten Erfolg. Hütter geht mit viel Selbstbewusstsein in das Rennen und kann sich voll und ganz auf ihre derzeitige Topform verlassen. Mirjam Puchner, die nach durchwachsenen Ergebnissen in der Vergangenheit eine Rechnung mit Zauchensee offen hat, überzeugte im Super-G und Training, genau wie Ariane Rädler. Für Überraschungen könnten Scheyer oder auch Stephanie Venier sorgen. Die Tirolerin rundete mit Platz acht im Super-G am Freitag ein mannschaftlich gutes Ergebnis auf rot-weiß-roter Sicht ab. Außerdem zeigt man sich im Speed-Team der Frauen derzeit Selbstbewusst. „Da wird noch was kommen“, sagte etwa ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober nach dem Erfolg am Freitag.