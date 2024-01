...im Kärntner Unterhaus demnächst die heiße Phase der Saison beginnt. In der Top-Division konnte sich Velden nach einer Niederlagenserie zuerst gegen Ferlach mit 15:7 den Frust vom Leib schießen und wenige Tage später den ESC Steindorf mit 3:2 besiegen. Nicht unbeteiligt an diesem Sieg waren Samy Hobitsch mit zwei Treffern und Patrick Edlinger mit drei Vorlagen. „Wir haben zurückgefunden und wieder zwei wichtige Spiele gewonnen“, so Edlinger.