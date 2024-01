Das Ergebnis war nicht das, was sich Theresa Schafzahl für ihr erstes Spiel in der neuen Eishockey-Profiliga in Nordamerika erhofft hatte. Die Steirerin unterlag mit Boston im Premieren-Spiel der Professional Women‘s Hockey League (PWHL) daheim Minnesota 2:3, die 23-Jährige sorgte nach frühem 0:2-Rückstand in der 28. Minute aber für das erste Tor des neuen Teams. „Heute war es etwas Besonderes, ein unglaublicher Moment, und es fühlte sich ehrlich gesagt unwirklich an“, sagte die Österreicherin. „Ich hatte beim Tor ein Blackout, deshalb kann ich mich nicht mehr an viel erinnern.“ Knapp 4000 Fans kamen zum Match, bei dem Minnesota-Torfrau Nicole Hensley mit 33 Paraden zur Spielerin des Spiels wurde.