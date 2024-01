Der KAC setzt unter Trainer Kirk Furey neue Maßstäbe

Faktencheck. Im Sommer wurde noch kritisiert, im Winter lachen die Rotjacken doppelt und aktuell von der Tabellenspitze. Was hat sich beim KAC verändert, wie legt der KAC sein Spiel an, wie konnten die Rotjacken ihre Angst vor dem Tore schießen ablegen und was ist generell in dieser Saison anders? Eine Spurensuche.