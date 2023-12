Das wichtigste vorweg: Den vier Athleten Jakob Mandlbauer, Adam Wiener, Dominik Hanschitz und Daiyehan Nichols-Bardi ist bis auf ein paar Schürfwunden und blaue Flecken nicht viel passiert und sie werden schon heute wieder im Bob sitzen und trainieren. Beim Weltcup in Innsbruck drehte es den Bob von Piloten Mandlbauer im zweiten Lauf gleich nach dem Start mit rund 115 km/h um. Die Vier schlitterten ab Kurve zwei in den Bob gekauert bis ins Ziel. Erst dort kam er zum Stillstand. „Ich bin beim Reinspringen in die Lenkung gekommen und die Seile haben sich verdreht“, erzählt Mandlbauer. Die Spikes seiner Schuhe berührten in der Enge die Seile.