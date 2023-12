Beim Heimweltcup in Innsbruck war alles angerichtet, doch der Viererbob mit dem Kärntner Dominik Hanschitz und seinen Kollegen Jakob Mandlbauer, Adam Wiener und Daiyehan Nichols-Bardi sorgte für einen Schreckmoment. „Die Lenkung hat von Beginn an nicht funktioniert. Jakob hat alles probiert, aber ab dem Kreisel waren wir nur noch Passagiere“, verriet der 21-jährige Völkermarkter. Bevor der Schlitten in der Bahn zum Stillstand gekommen ist, waren laute Schreie nicht zu überhören. „Laut Adam war Jakob komplett regungslos. Er hat versucht, ihn festzuhalten, dass er nicht aus dem Bob fliegt, aber er war zum Glück nicht bewusstlos.“