Wie ein Blitz entlädt sich die Kraft in den massigen Körpern, wenn die vier Athleten den Bob aus dem Stand explosionsartig beschleunigen. Nacheinander springen Pilot Jakob Mandlbauer, Dominik Hanschitz und Adam Wiener in den Bob. Als Letzter muss Daiye Nichols-Bardi seinen Körper artistisch in den Bob wuchten. Am Sonntag fährt das stattliche Quartett im Eiskanal von Innsbruck erstmals um Weltcuppunkte. Die Fliehkräfte während der Fahrt sind enorm und meist geht es richtig ruppig zu. „Wenn man nicht sauber fährt, ist es sehr hart. Vor allem zu Beginn, wenn man eigentlich nur fährt, um durchzukommen“, sagt der Mürztaler Mandlbauer und fügt lachend hinzu: „Je weiter hinten man im Bob sitzt, desto schlimmer ist es.“ Er beschrieb seine erste Bobfahrt so: „Es ist, wie wenn man sich in eine Mülltonne setzt und drei Leute treten dagegen. So scheppert es.“