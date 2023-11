Eine der beiden Mitte November abgesagten Skiweltcup-Abfahrten der Männer von Zermatt/Cervinia wird in Gröden nachgeholt. Das gab die FIS am Montagabend bekannt. Demnach finden nun am Dienstag und Mittwoch (12./13. Dezember) die Trainings auf der Speedpiste Saslong statt. Am Donnerstag, dem 14. Dezember, wird dann das Ersatzrennen für Zermatt ausgetragen. Am darauffolgenden Freitag und Samstag gibt es wie geplant einen Super-G und eine weitere Abfahrt. Der Speedauftakt der Ski-Männer am Matterhorn war Wetterkapriolen zum Opfer gefallen, eine Woche später erwischte es auch die Frauen.