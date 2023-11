Die Graz 99ers sind mit dem Selbstvertrauen einer guten Partie gegen Fehervar nach Wien gereist und mussten dort Überstunden machen. Nach einem 3:3 in der regulären Spielzeit ging es in die Verlängerung. Dort erhielten die Wiener bald eine Strafe und so hatten die 99ers einen numerischen Vorteil (4 gegen 3 statt 3 gegen 3) und nutzten diese mit viel Glück. Denn der Puck von Taylor Matson ging von Stefan Wargs Schlittschuh durch die Beine des Keepers ins Tor.