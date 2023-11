Seine Feuertaufe hat Julian Tritscher bereits hinter sich gebracht: Als Junior durfte der Skibergsteiger bereits in der abgelaufenen Saison Weltcup-Luft schnuppern. Am Samstag, wenn im französischen Skigebiet Val Thorens die neue Zeitmessung für das Winter-Jahr 2023/24 beginnt, ist der Ennstaler erstmals auch offiziell bei den „Großen“ dabei. „Es ist kein einfacher Schritt, von den Junioren in die Allgemeine Klasse. Aber ich freue mich darauf, die ersten Testrennen, über die ich mich auf den Weltcup-Auftakt qualifizieren konnte, sind sehr gut verlaufen“, sagt der 20-Jährige.