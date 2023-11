Der Sport ist in Österreich laut Verfassung Ländersache. Insofern kommt der „Konferenz der SportreferentInnen“, wie das jährliche Treffen der in den Bundesländern für den Sport verantwortlichen Personen zuständigen Politikerinnen und Politiker heißt, durchaus große Bedeutung zu. In Graz feierte dabei der soeben erst angetretene Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) seine Feuertaufe und Premiere. Es gibt schwierigere Betätigungsfelder, denn bei der abschließenden Pressekonferenz hielten „Hausherr“ Kornhäusl zusammen mit seinen Kollegen Markus Achleitner (OÖ/ÖVP) und Peter Hacker (W/SPÖ) und zusammen mit Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) vor allem eines fest: „Im Sport gibt es wirklich keine Parteipolitik, da ziehen wir alle an einem Strang.“