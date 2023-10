Der Vorarlberger Marco Rossi dürfte nun endgültig in der NHL angekommen sein. Der Stürmer der Minnesota Wild hält nach acht Spielen in der besten Eishockeyliga der Welt bei vier Punkten (3 Tore/1 Assist) und einer ausgeglichenen Plus/Minus-Statistik. Zuletzt konnte der 22-Jährige in drei Spielen hintereinander jeweils einen Punkt verbuchen. „Er wird jedes Spiel besser und besser, hat mehr Selbstvertrauen. Er zeigt uns, dass er aufgrund der Art und Weise, wie er spielt, mehr spielen wird. Er war für uns bisher ein wirklich starker Spieler“, kündigte ein zufriedener Minnesota-Headcoach Dean Evason eine baldige „Beförderung“ des Erstrunden-Picks von 2020 von der dritten in eine der ersten beiden Sturmformationen an.