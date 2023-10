Eishockey-Legende schwärmt: „Wir liebten es, in Graz zu spielen“

Die 99ers befinden sich weiter im Tiefflug, verloren 13 von 14 ICE-Spielen und müssen am Sonntag (17.30 Uhr, Puls24) gegen Salzburg antreten. Wayne Groulx, Ikone des Grazer Eishockeys in den 90ern, drückte in sozialen Medien seinen Schmerz aus.