In der Firma von Christian Juvan wurde eine Hunde-Staffel gegründet. Juvan hat sich für die Hunde-Staffel beworben. Er ist Projekt-Leiter bei der SMS Group. Die SMS Group ist eine Firma, die Gebäude saniert und renoviert. Deshalb ist seine Hündin Dizzy zum Schimmel-Spürhund ausgebildet geworden. Ein Schimmel-Spürhund kann in Häusern und Wohnungen Schimmel riechen.

Keine gefährliche Arbeit für den Hund

Dizzy macht sich in Wohnungen und Häusern auf die Suche nach Schimmel. Die Ausbildung zum Schimmel-Spürhund ist ähnlich wie die Ausbildung zum Drogen-Spürhund. Die Ausbildung dauert 1 Jahr. Christian Juvan und Dizzy haben die Abschluss-Prüfung mit Auszeichnung geschafft. Die Arbeit ist für den Hund nicht schädlich, weil er nur kurz mit dem Schimmel zu tun hat. Schimmel-Pilze sind erst dann gefährlich, wenn man länger mit ihnen in Kontakt ist. Das ist bei Menschen und Tieren gleich. Juvan sagt, dass er seit seiner Kindheit ein Hunde-Mensch ist.

Für die Suche in einem gesamten Haus braucht Dizzy rund zwei Stunden © Daniel Ebner Photography/Servus TV

1 bis 2 Einsätze im Monat

Juvan und Dizzy sind schon seit mehr als 1 Jahr in Kärnten, in der Steiermark und in Ost-Tirol unterwegs. Es gibt noch 3 weitere Schimmel-Spürhunde, die im Rest von Österreich unterwegs sind. Juvan sagt, dass er mit Dizzy 1 bis 2 Mal im Monat im Einsatz ist. Wenn 100 Quadrat-Meter auf Schimmel untersucht werden, brauchen sie ungefähr 1 Stunde. Natürlich gibt es für den Hund genug Pausen. 1 Stunde vom Schimmel-Spürhund kostet 175 Euro. Bis jetzt haben sie den Schimmel immer gefunden. Labore finden den Schimmel nicht immer.

Wenn Dizzy eine verdächtige Stelle findet, bleibt sie an dieser Stelle stehen. So zeigt sie, dass sie Schimmel gefunden hat. Wenn sie eine Stelle gefunden hat, wird sie mit einem Leckerli belohnt. Das sagt Juvan.

Dizzy kommt wegen ihrer Arbeit ins Fernsehen. Vor Kurzem hat ein Film-Team von ServusTV einen Fernseh-Beitrag über Dizzy gemacht. Sie wurden einen ganzen Tag begleitet. Am Dienstag, den 21.02.2023, wird der Beitrag um 18:05 Uhr auf ServusTV gezeigt.