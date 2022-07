Der 18-jährige Österreicher Marco Kasper wurde bei der gestrigen Jung-Spieler-Auswahl vom Eishockey-Verein Detroit Red Wings ausgewählt. Insgesamt wurden bei der Jung-Spieler-Auswahl 224 Spieler von 32 Teams ausgewählt, die Teil der NHL sind. NHL ist die Abkürzung für "National Hockey League".

Die NHL wird oft als die beste Eishockey-Liga der Welt bezeichnet. In der NHL spielen Eishockey-Teams aus den USA und Kanada.

Jung-Spieler-Auswahl-Abend

Vor Beginn jeder NHL-Saison gibt es einen Abend, an dem die besten Jung-Spieler von den Teams in einer bestimmten Reihenfolge ausgesucht werden. Marco Kasper wurde am gestrigen Abend als 8. gewählt.

Die Reihenfolge, nach der die NHL-Teams auswählen dürfen, wird von den Ergebnissen des Vorjahres bestimmt. Vereinfacht gesagt: Das Team, das am wenigsten Spiele gewonnen hat, darf zuerst Nachwuchs-Spieler auswählen. Die Jung-Spieler-Auswahl fand gestern in der kanadischen Stadt Montreal statt.

Derzeit spielt Kasper in Schweden

Marco Kasper spielt derzeit für einen Eishockey-Verein in Schweden. Weil Detroit ihn ausgesucht hat, könnte Kasper schon bald in der NHL spielen. Die Detroit Red Wings haben 2 Jahre Zeit, um ihm einen Vertrag anzubieten. Die Detroit Red Wings haben bereits 11-Mal den Meister-Titel der NHL gewonnen. Der Meister-Titel der NHL wird „Stanley-Cup“ genannt.