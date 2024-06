Eine österreichische Forscherinnen-Gruppe hat in einer Studie herausgefunden, dass eine Impfung gegen Brust-Krebs das Risiko gegen die Krankheit hilft. Bei den Teilnehmerinnen in der Studie ist das Risiko, an Brust-Krebs zu sterben, um die Hälfte gesunken. Teilnehmerinnen der Studie haben zudem aufgrund der Impfung 50 Prozent seltener Metastasen entwickelt. Metastasen sind Ableger von Tumoren in anderen Körper-Bereichen.

Die Forschung über die Brust-Krebs-Impfung geht weiter. Geplant sind weitere und deutliche größere Studien über die Langzeit-Wirkung der Brust-Krebs-Impfung.

Vorsorge ist wichtig

Brust-Krebs ist eine häufige Erkrankung. Jährlich bekommen rund 5.600 Frauen Brust-Krebs. Etwa 1.600 Frauen sterben jährlich an den Folgen von Brust-Krebs. In Österreich wird ein kostenloses Vorsorge-Programm zur frühen Erkennung von Brust-Krebs angeboten.