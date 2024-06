Wissenschaftliche Erkenntnisse, oder sogar Durchbrüche sind gar nicht so selten Zufälle. So war es etwa bei Penicillin. Und so scheint es auch bei einer Impfung gegen Brustkrebs zu sein. Denn eigentlich war die Forschungsgruppe rund um Christian Singer, Leiter des Zentrums für familiären Brust- und Eierstockkrebs der Med Uni Wien, mit den Ergebnissen der Studie, die sie 2012 gestartet hatten, ursprünglich nicht zufrieden. Denn die Impfung, welche sie 400 Probandinnen in einem frühen Brustkrebsstadion verabreicht hatten, zeigte keine oder kaum Wirkung. „Und wir waren sehr enttäuscht, weil wir damals wirklich überhaupt keinen Effekt gesehen haben“, sagte Singer gegenüber dem Standard.

Bei der Impfung handelte es sich um eine neoadjuvante Therapie. Diese wird vor einer Operation zur Tumorentfernung verabreicht, mit dem Ziel den Tumor vor der Operation zu verkleinern. Der Impfstoff sollte sich gegen ein bestimmtes Protein (Muc-1) richten, das an der Oberfläche vieler Tumoren zu finden ist. Doch das erhoffte Ergebnis blieb wie gesagt aus - vorerst.

Sterberisiko halbiert, Risiko für Metastasen halbiert

Denn bei der Überprüfung der Daten sieben Jahre später, stießen die Forschenden dann doch auf ein vielversprechendes Ergebnis. Jene Probandinnen, die die Impfung erhalten hatten, hatten ein um die Hälfte reduziertes Risiko an dem Brustkrebs zu versterben. Auch das Risiko, Metastasen zu entwickeln, war halbiert. Das sei, so Singer im Interview mit dem Standard, die weltweit erste Beschreibung einer erfolgreichen Impfung gegen Brustkrebs. Zudem zeigten sich bislang keine Nebenwirkungen.

Wie aber der Mechanismus aussieht, der die positiven Ergebnisse bedingt, ist bislang unklar. Dies gilt es nun für Singer und Co. zu erforschen. Es gibt drei Arbeitshypothesen, wieso sich die Impfung gegen Brustkrebs als wirkungsvoll erweist hat. Zum einen könnte der Zeitpunkt, also in einem frühen Stadium vor einer OP zu impfen, eine Rolle spielen. Ebenso könnte die lange Beobachtungsdauer förderlich sein, um einen klaren Effekt erkennen zu können. Und drittens: die Zusammensetzung des Impfstoffes wies suach eine besonder immunstimulierende Lipidhülle auf, auch diese könnte ein Faktor sein. Duchr diesen „Booster“ konnte das Immunsystem eventuell Antikörper bilden, welche sich gegen neue Tumorzellen gerichtet haben, vermutet Singer.

Bis zu einer möglichen Marktreife wird aber noch einige Zeit vergehen. Die vielversprechenden Ergebnisse müssen nun in weiteren, größeren Studien bestätigt werden.