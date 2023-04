Die mRNA-Technologie hat es möglich gemacht, dass Covid-Impfungen innerhalb kürzester Zeit entwickelt wurden. Nun kehren die mRNA-Impfungen zu ihrem Ursprung zurück – nämlich in die Krebstherapie. Der Konzern Moderna meldete diese Woche erstmals, dass eine Krebs-Impfung in Kombination mit einer Immuntherapie das Rückfallrisiko beim Hochrisiko-Melanom um 44 Prozent senken konnte. Doch wie funktioniert eine solche Impfung gegen Krebs? Und sehen wir nun den großen Durchbruch in der Krebstherapie?