Lukas Schmuckermair rät, als Suchtprävention die Freizeit vielfältig und mit Freunden zu verbringen © Kleine Zeitung

Was sind die Hauptgründe dafür, dass Jugendliche süchtig werden?

Lukas Schmuckermair: Es gibt vier Aspekte, die einen großen Einfluss auf das Suchtverhalten haben: die Persönlichkeit des Menschen, das Umfeld, die Gesellschaft und die Substanz an sich. Wie man mit Problemen umgeht, ist ein genauso entscheidender Faktor wie die Gesellschaft, die Familie und der Freundeskreis. Es prägt, wenn man von klein auf die Erfahrung macht, dass niemand freiwillig nüchtern vom Zeltfest nach Hause geht, oder dass der Onkel nie ohne Bier in der Hand das Fleisch grillt.

Welche Süchte sind am weitesten verbreitet?

In Österreich sind das Alkohol- und Tabaksucht. Beide Substanzen sind leicht erhältlich und werden von der Gesellschaft toleriert. Junge Menschen beobachten oft, wie sie als scheinbarer Problemlöser eingesetzt werden. Es macht aber einen Unterschied, ob ich hin und wieder Alkohol trinke, um ausgelassen zu feiern, oder, um Probleme und Stress zu bewältigen. Wenn ich dann immer mehr Alkohol brauche oder zu illegalen Substanzen greife und die Probleme nicht weniger, sondern mehr werden, steigt die Suchtgefahr.

Informationen Lukas Schmuckermair ist bei Vivid in der Sparte „Jugendalter“ tätig. Zuvor arbeitete er in der außerschulischen Jugendarbeit und für die Aidshilfe in Wien. Vivid ist eine Fachstelle für Suchtprävention in Graz und richtet sich etwa mit Vorträgen oder Workshops an Schulen, Gemeinden oder Vereine, um so Präventionsarbeit zu leisten. Für jugendliche Raucher, die künftig weniger rauchen oder mit dem Rauchen aufhören wollen, bietet Vivid den Workshop „take control – der Weniger-rauchen-Kurs“ an. Weitere Infos.

In Österreich sind Alkohol und Zigaretten relativ billig. Soll man die Preise erhöhen, damit Jugendliche weniger konsumieren?

Ja, aber sinnvoll wäre ein ausgeglichenes Maßnahmenbündel, also Preiserhöhung und Kontrolle. Ich muss aber sagen, dass beim Thema Rauchen oft die Jugendlichen als Einzige wirklich bestraft werden. Aber ein Jugendlicher, der raucht, hat die Zigarette von einem Erwachsenen bekommen. Für die fallen die Strafen dann eher mild aus. Beim Alkohol ist das ähnlich.

Was kann man als Familienmitglied machen, wenn man bemerkt, dass jemand droht abhängig zu werden beziehungsweise es bereits ist?

Es ist zwar schwierig, aber man sollte die Person darauf ansprechen, ihr sagen, dass man sich Sorgen macht, und Unterstützung anbieten. Aber es kommt ein Punkt, an dem man nicht mehr wirklich helfen kann. Da sollte man sich professionelle Hilfe holen. Vor allem Kinder mit süchtigen Eltern muss man schützen und ihnen glaubhaft beibringen, dass sie nicht an den Problemen ihrer Eltern schuld sind. Lukas Schmuckermair im Gespräch Foto © Kleine Zeitung Was kann man beitragen, dass es trockene Alkoholiker und Leute, die keinen Alkohol trinken, in der Gesellschaft leichter haben?

In Österreich kann man sich ein Fest ohne Alkohol fast nicht vorstellen. Sinnvoll wäre es deswegen, wenn auf Partys selbstverständlich alkoholfreie Alternativen angeboten werden. Neben Wein, Sekt und Bier könnten auch Fruchtsaft, Mineralwasser und alkoholfreie Cocktails serviert werden. Dadurch brauche ich mich als Ex-Alkoholiker nicht zu outen. Das betrifft genauso Menschen, die keinen Alkohol konsumieren wollen oder aus bestimmten Gründen nicht dürfen. So müsste sich beispielsweise eine schwangere Frau, jemand, der Medikamente nimmt oder dem Alkohol nicht schmeckt, nicht rechtfertigen.

Man sollte vielfältig in den Freizeitaktivitäten bleiben, Zeit mit guten Freunden verbringen und Spaß am Leben haben. Es ist aber auch wichtig, mit Problemen konstruktiv umzugehen, und die schönen Momente im Leben zu genießen.