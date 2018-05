Fabian Rath (17), Schüler aus Gleisdorf:

"Meiner Meinung nach ist Rauchen erst ab 18 Jahren zu erlauben eine sinnvolle Maßnahme, weil sie nicht nur den rauchenden Jugendlichen, sondern auch den Mitmenschen zugutekommt. Dann sind Jüngere, zum Beispiel an Bushaltestellen, dem Passivrauch nicht so stark ausgesetzt. Das trägt zu einer allgemein gesünderen jungen Generation bei. Da sollen wir mehr Rücksicht nehmen."

Katja Josefus (18), Schülerin aus Feldbach:

"Das Rauchen unter 18 Jahren zu verbieten, kann ich nur zum Teil befürworten. Was spricht denn dagegen, unsere Jugendlichen zu schützen? Aber ob ständiges Regulieren durch Verbote so sinnvoll ist, glaube ich eigentlich eher nicht. Ein effektiverer Weg wäre, mehr Aufklärung und Bewusstseinsbildung in Hinblick auf den alltäglichen Tabakkonsum zu betreiben."

Michael Hacker (17), Schüler aus Feldbach:

"Grundsätzlich befürworte ich das generelle Rauchverbot unter 18 Jahren, denn so wird der Zugang zu Zigaretten oder anderen Tabakwaren erschwert. Ich bezweifle aber die Wirkung dieses Verbots, weil wer rauchen will, kommt zum Beispiel durch ältere Freunde so oder so zu Zigaretten."

Laura Rodler (18), Schülerin aus Feldbach:

"Ich bin grundsätzlich dafür, weil ein Rauchverbot unter 18 Jahren sicher viele Verbesserungen mit sich bringen würde, zum Beispiel weniger Raucher. Andererseits, wenn jemand wirklich vorher rauchen möchte, dann wird er immer einen Weg zu den Zigaretten finden. Aber ich glaube, in dem Alter sollte man schon reif genug sein, das selbst entscheiden zu können."

Umfrage: Laura Barbas und Bianca Sailer